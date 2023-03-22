Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу

Фото: AP/TAСС/John Locher

Президент США Джозеф Байден запутался в словах, попытавшись процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме и сказал, что его пугает находиться в стенах администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден участвовал в мероприятии в Белом доме, где награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук. Он попытался процитировать строки из стихотворения Бланко, но запнулся, и начал путать слова.

"Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться", – сказал президент США.

Это заявление вызвало смех у присутствующей на мероприятии толпы.

Ранее Байден оговорился, рассказывая о гендерном составе в своей администрации. Он заявил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами.

До этого американский президент, оговорившись, заявил о своей работе в американской Секретной службе на Украине и в Польше. В Fox News отметили, что Байден, очевидно, спутал Секретную службу с "Армией спасения".

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