Байден, оговорившись, заявил, что работал в Секретной службе в Польше и на Украине

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Президент США Джозеф Байден заявил о своей работе в американской Секретной службе на Украине и в Польше. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Данное заявление американский лидер сделал во время встречи в Эль-Пасо с представителями благотворительной организации "Армия спасения".

"Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине", – заявил Байден.

В Fox News отметили, что Байден, очевидно, спутал Секретную службу с "Армией спасения".

Ранее обозреватель Джордан Бойд в статье для издания Federalist назвала Байдена "машиной по производству ляпов". Журналистка высказала мнение, что страна подвергается риску каждый раз, когда глава Белого дома открывает рот.

80-летний Джозеф Байден пока еще не принял решения насчет выставления своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Объявление о его выдвижении может быть сделано уже в середине февраля.

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