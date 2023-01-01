Безопасность США под угрозой из-за состояния здоровья Байдена – СМИ

Фото: depositphotos/palinchak

Безопасность Соединенных Штатов находится под угрозой из-за состояния здоровья президента США Джозефа Байдена. Об этом обозреватель Джордан Бойд написала в статье для издания Federalist.

"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", – заявила она.

Бойд заявила, что Байден является "машиной по производству ляпов". По мнению журналистки, страна подвергается риску каждый раз, когда глава Белого дома открывает рот.

Журналистка утверждает, что оговорки, допускаемые президентом США, настолько курьезны, что зачастую становятся трендами в TikTok.

Американский президент неоднократно допускал ошибки в своих выступлениях. Так, например, Байден перепутал украинцев и иранцев, комментируя спецоперацию России, назвал вице-президента США Камалу Харрис великим президентом и ошибся в количестве штатов в составе США.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!