Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году

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Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных Джо Байденом в 2022 году.

Так, комментируя спецоперацию России на Украине 1 марта, президент США перепутал украинцев и иранцев. Это высказывание быстро распространилось по Сети, став вирусным. В начале июля американский лидер, выступая с речью о правах женщин, прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере, произнеся фразу: "Конец цитаты, повторите предложение".

Еще один ляп произошел во время визита Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля. Тогда вместо рукопожатия в знак приветствия американский лидер и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак, что впоследствии было названо позорным.

В конце сентября Байден во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она еще в августе погибла в автокатастрофе.

В конце октября после выступления в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии президент США запутался, пытаясь покинуть сцену.

Через некоторое время он ошибся, назвав вице-президента США Камалу Харрис великим президентом. Причем это не первый случай, когда Байден так оговорился. В конце октября он перепутал число штатов в составе США, посчитав, что их 54, а не 50, как есть на самом деле.

В ноябре Байден оговорился во время саммита АСЕАН, поблагодарив за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.

Байден, которому в этом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Однажды во время интервью телеканалу NBC он перепутал Афганистан и Украину.

Журналист спросил его, как хорошо власти США были подготовлены к выводу войск из Афганистана. В ответ Байден заявил, что для подобного сценария не существует подходящего времени.



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