Байден спел жене Мартина Лютера Кинга III и забыл ее имя

Президент США Джо Байден решил поздравить правозащитницу Арндрею Уотерс Кинг, жену Мартина Лютера Кинга III, исполнением песни Happy Birthday, но забыл имя женщины. Об этом сообщает "Газета.ру".

Американский лидер посетил мероприятие по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга, которое состоялось 16 января в Вашингтоне.

Исполняя Happy Birthday, Байден должен был назвать имя именинницы, однако произнес нечто неразборчивое. Собравшаяся публика отреагировала на инцидент с насмешкой.

Сейчас ролик с поздравлением президента США набрал уже более 2 миллионов просмотров в Twitter.

Ранее Джо Байден заявил о своей работе в американской Секретной службе на Украине и в Польше, однако в Fox News отметили, что президент, очевидно, спутал Секретную службу с "Армией спасения".

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