Представитель Байдена сообщил об обнаружении новых секретных документов

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Специальный советник главы США по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщил, что в доме президента Соединенных Штатов Джо Байдена были обнаружены еще несколько страниц документов с пометкой "секретно", передает ТАСС.

Сабер напомнил, что имеет доступ к секретной информации. В связи с этим, по его словам, он направился в Уилмингтон для передачи обнаруженной в частном доме Байдена документации Минюсту.

"Когда я передавал ее сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, были обнаружены еще пять страниц с пометкой "секретно", – добавил Саубер.

Советник рассказал, что данные материалы обнаружены рядом с документом, найденным в примыкающей к гаражу комнате. Он подчеркнул, что всего там было шесть страниц.

Ранее стало известно, что помощники президента обнаружили секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне. Сообщается, что Байден пользовался ими после ухода из администрации Обамы.

Конгрессмены Республиканской партии США намерены организовать расследование по данному факту. Они напомнили, что небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что скандал с обнаружением секретных документов не будет иметь серьезных последствий для американского лидера. Он отметил, что конфликт так и останется на уровне обсуждений в прессе, а решение Байдена о переизбрании на второй срок не будет зависеть от данного инцидента.

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