Политолог прокомментировал ситуацию с найденными в гараже Байдена секретными документами

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Политолог Георгий Бовт заявил, что скандал с обнаружением секретных документов в доме президента США Джо Байдена не будет иметь серьезных последствий для американского лидера. Его слова передает радиостанция "Комсомольская правда".

Он отметил, что ранее подобный инцидент с секретными данными происходил с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом, и американская пресса просто решила "раскрутить" ситуацию по аналогии.

"Пресса не настолько управляема в Америке. Она может действовать по собственной инициативе. Она идет по хоженой информационной тропе. Вот у Трампа был скандал с документами, а вот у Байдена нашлось. И все это закончится пшиком абсолютным", – сказал эксперт.

Бовт подчеркнул, что, скорее всего, конфликт так и останется на уровне обсуждений в прессе. Также он не исключает, что возможна ситуация, когда один из чиновников Соединенных Штатов возьмет вину за происходящее на себя.

По его мнению, решение Байдена о переизбрании на второй срок не будет зависеть от данного инцидента.

Ранее стало известно, что помощники президента обнаружили секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне. Сообщается, что Байден пользовался ими после ухода из администрации Обамы.

Конгрессмены Республиканской партии США намерены организовать расследование по данному факту. Они напомнили, что небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!