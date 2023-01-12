Помощники Байдена обнаружили новые секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне – СМИ

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Помощники президента США Джозефа Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов, которые могут быть связаны с американским лидером. Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Помощники Байдена обнаружили, по меньшей мере, еще одну партию секретных документов на объекте за пределами офиса в Вашингтоне, которыми он пользовался после ухода из администрации Обамы", – указано в сообщении.

Телеканал не уточняет местоположение второй подборки секретных документов.

Ранее сообщалось о находке в офисе Байдена секретных документов. Они были переданы в национальный архив, а Минюст США занялся проверкой того, как они оказались в офисе президента.

Сам же Байден заявил, что не знал о документах и их содержимом.

При этом хранение секретных документов стало причиной для обыска поместья экс-президента США Дональда Трампа в прошлом году. Бывший лидер назвал обыск нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года.

Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

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