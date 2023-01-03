Минюст США скрывает документы о сделках сына и брата Байдена с Украиной – СМИ

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Адвокат из Колорадо Кевин Эванс сообщил, что американский Минюст отказался удовлетворить его запрос по предоставлению документов, касающихся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Украиной, Китаем и Россией, пишет газета Daily Mail.

"Эванс сказал, что правительственные юристы впервые признали в суде наличие не менее 400 страниц "потенциально важных" документов. Адвокат утверждает, что министерство юстиции теперь пытается уйти от ответственности, говоря, что они не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" существование каких-либо записей, соответствующих его запросу", – говорится в публикации.

По информации издания, ведомство отказало юристу еще в марте прошлого года, после этого Эванс подал на Минюст иск. Также сообщается, что в настоящее время прокурор Минюста США Дэвид Вайс рассматривает уголовное дело против Хантера Байдена с потенциальными обвинениями в отмывании денег, налоговых преступлениях и незаконном иностранном лоббировании.

Журналисты утверждают, что 400 страниц документов, которые запрашивают у американского Минюста, не единственный "тайник с записями" Байдена. Газета ссылается на издание Business Insider, которое сообщило, что Национальное управление архивов США готовится опубликовать документы Белого дома со времен президентства Барака Обамы, которые содержат информацию о сделках Байдена с украинской газовой компанией Burisma.

"Джо Байден был в то время вице-президентом и отвечал за отношения с Украиной. Его сын работал в совете директоров Burisma, получая 83 тысячи долларов в месяц", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США намерены провести расследование в отношении действующего президента Байдена в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах. Как утверждал республиканец Джеймс Комер, сын американского лидера Хантер мог нажить на этом внушительное состояние.

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