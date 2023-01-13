Конгрессвумен оценила назначение спецпрокурора в деле о бумагах Байдена

Фото: depositphotos/palinchak

Назначение спецпрокурора для проведения расследования ситуации с секретными материалами, обнаруженными в частном офисе и личной резиденции американского президента Джо Байдена, закроет доступ к материалам дела для республиканцев из палаты представителей конгресса США. Об этом заявила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в своем Twitter.

"Вот так вот в один миг все, что мы запрашиваем, будет находиться "в работе у следствия" и не будет доступно республиканцам из-за того, что Меррик Гарленд назначил спецпрокурора. Потрясающе", – написала она.

Генпрокурор США Меррик Гарланд ранее назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора по этому делу. Его задачей будет установить, имело ли место нарушение закона со стороны должностных лиц или ведомств.

Конгрессмены Республиканской партии США хотели организовать собственное расследование по делу о документах. В конгрессе уточнили, что добьются справедливости и призовут Байдена к ответственности за преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена секретных документов сообщили 11 января. Их немедленно передали в национальный архив, была начата проверка со стороны Минюста США. Американский президент заявил, что не был в курсе о документах и не знал об их содержимом.

Спустя некоторое время помощники президента обнаружили еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. Как заявил спецсоветник Белого дома Ричард Саубер, вторую партию секретных документов обнаружили в гараже частного дома Байдена в Уилмингтоне.

12 января Байден выступил с подтверждением того, что юристы обнаружили секретные документы в его домашней библиотеке. Американский президент пообещал, что даст более подробный комментарий в связи с данной ситуацией позднее.

Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!