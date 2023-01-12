В США назначили спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами Байдена

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для проведения расследования ситуации с секретными материалами, обнаруженными в частном офисе и в личной резиденции американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы", – сказал Гарланд.

По его словам, назначение спецпрокурора по данной ситуации соответствует интересам общества. Гарланд подчеркнул, что Хур обладает достаточной профессиональной квалификацией, чтобы обеспечить быстрое и всестороннее расследование.

Гарланд пояснил, что спецпрокурор установит, имело ли место нарушение закона со стороны должностных лиц или ведомств. В то же время он отметил, что вашингтонский офис "Центра за дипломатию и глобальное взаимодействие" не был предназначен для хранения секретных материалов.

Информация об обнаружении в офисе Байдена секретных документов появилась 11 января. Они были переданы в национальный архив, а Минюст США организовал проверку. Сам американский лидер заявил, что не знал о документах и их содержимом.

Позднее помощники Байдена обнаружили новые секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне. По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторую партию секретных документов нашли в гараже частного дома Байдена в Уилмингтоне.

12 января Байден официально подтвердил, что юристы обнаружили секретные документы в его домашней библиотеке. Глава государства пообещал, что позднее даст более подробный комментарий в связи с данной ситуацией.

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