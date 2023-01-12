В конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена

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В конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Спикер палаты представителей США Кевина Маккарти рассказал, что Байден был вице-президентом на момент хранения секретных документов "в открытом доступе".

"Конституция должна в равной степени применяться ко всем", – заявил Маккарти.

По словам спикера, эта ситуация не дает жителям США верить своему правительству.

В офисе президента США секретные документы были обнаружены 11 января. Они были немедленно переданы в национальный архив. Минюст США занят проверкой того, как бумаги попали в частный офис.

Президент Байден официально подтвердил, что юристы обнаружили в его домашней библиотеке секретные документы. Глава государства пообещал, что позднее даст более подробный комментарий в связи с данной ситуацией.

Новости часа: новые секретные документы найдены в гараже частного дома Байдена

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