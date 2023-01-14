Около 20 секретных документов были найдены у Байдена – СМИ

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Общее число секретных документов, которые были обнаружены у президента США Джозефа Байдена, составляет около 20, среди них были документы с наивысшей степенью секретности. Об этом со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах сообщает телеканал CBS News.

Как утверждает источник телеканала, среди приблизительно 10 документов, обнаруженных в аналитическом центре имени Байдена, есть материалы, которые были помечены грифом "совершенно секретно". Уточняется, что это высшая степень секретности документа, утечка из которого может нанести "исключительно серьезный ущерб".

На территории дома президента, согласно данным телеканала, было найдено не менее 10 секретных документов, ни один из них не принадлежал к категории совершенно секретных.

Об обнаружении в офисе Байдена секретных документов стало известно 11 января. Документы были переданы в национальный архив, Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.

Позднее помощники президента нашли еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторая партия секретных документов была обнаружена в гараже частного дома Байдена в Уилмингтоне.

12 января Байден подтвердил факт того, что юристы обнаружили секретные документы в его домашней библиотеке. Он пообещал, что даст более подробный комментарий в связи с данной ситуацией позднее.

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