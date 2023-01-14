В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине

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Действующего президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности за военные преступления. Об этом заявил член Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмен за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и прочих странах. А также за продолжение беззаконной прокси-войны против России на Украине", – написал он у себя в Twitter.

Политик также отметил, что считает всех без исключения президентов Соединеных Штатов, которые возглавляли страну с 1945 года, военными преступниками.

Ранее в офисе Байдена нашли секретные документы. Позже еще несколько документов обнаружили в гараже частного дома президента. Всего было изъято порядка 20 документов. Среди них были документы с наивысшей степенью секретности.

Республиканцы утверждают, что глава государства украл бумаги и тайно спрятал их у себя, когда был вице-президентом. В связи с этим они намерены организовать расследование. Если вина Байдена будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.



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