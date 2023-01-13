В США потребовали от Госдепа отчитаться по выводу американских войск из Афганистана

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Член палаты представителей конгресса США, республиканец Майкл Маккол потребовал от властей страны предоставить документы о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет (по иностранным делам. – Прим. ред.) не потерпит длительных задержек", – обратился политик к госсекретарю Энтони Блинкену.

По его словам, парламентарии заинтересованы в том, чтобы изучить информацию о встречах администрации президента Джо Байдена с представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), проведенных с начала 2021 года, а также оценить последствия вывода военного контингента из Афганистана.

В прошлом году Госдеп провел проверку в отношении вывода войск, однако ее результаты обнародованы не были. Тогда же Маккол направлял в ведомство как минимум три запроса, чтобы получить эти данные, однако удовлетворены они не были. В этот раз конгрессмен пообещал обратиться в суд, если документы не будут предоставлены до 26 января.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну. Уже 30 августа Соединенные Штаты заявили о полном выводе войск из Афганистана.

Тогда же Джо Байден отметил, что уход США является символом завершения эры попыток переустройства других государств силовым путем. По его словам, сейчас единственный интерес Вашингтона в Афганистане заключается в том, чтобы не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак против США.



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