Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению против РФ

Фото: ТАСС/Павел Орловский

Поспешный уход Соединенных Штатов из Афганистана в 2021 году был обусловлен намерением сосредоточиться на подготовке Украины к боевым действиям против России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", – сказал он.

По его словам, эту гипотезу подтверждают и слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в декабре прошлого года заявил, что Вашингтон не смог бы помогать Киеву в нынешних объемах, если бы не ушел из Афганистана. Как утверждает Патрушев, находившееся в Южной Азии оружие США перебросили в Европу, что и позволило милитаризовать Киев.

Представитель Совбеза коснулся также ситуации непосредственно в самом Афганистане. Присутствие в этой стране американцев привело не к искоренению терроризма, а к росту производства наркотиков и созданию многомиллионных коррупционных схем, считает он.

15 августа 2021 года движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

Осенью прошлого года Николай Патрушев отмечал, что ситуация в стране остается сложной, а перспектив нормализации не просматривается, несмотря на то что с момента смены власти прошло больше года. Он объяснил это тем, что в кризис вовлечено множество игроков, преследующих разные цели.



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