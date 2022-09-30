Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане остается крайне сложной

Фото: ТАСС/AP Photo/Ebrahim Noroozi

В Афганистане по-прежнему наблюдается крайне сложная обстановка, перспектива нормализации которой в настоящее время не просматривается, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, он отметил, что Афганистан требует пристального внимания в контексте ситуации с терроризмом, международной организованной преступностью, оборотом оружия и наркотиков.

"Несмотря на то что с момента захвата власти в стране движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ. – Прим. ред.) прошло уже более года, перспектива нормализации обстановки не просматривается. В кризисные процессы вовлечено множество местных и зарубежных игроков, зачастую преследующих противоположные цели", – подчеркнул Патрушев.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.



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