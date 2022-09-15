Посольство РФ прокомментировало решение США создать фонд помощи Афганистану

Фото: depositphotos/tupungato

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что решение США создать из замороженных финансовых средств Афганистана фонд, является нарушением норм международного права и суверенитета зарубежного государства.

"Народ Афганистана имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами, без вмешательства иностранных "контроллеров". <...> Убеждены, что такие действия властей Соединенных Штатов <...> лишь усугубят бедственное положение населения азиатской страны", – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

В российском диппредставительстве призвали Вашингтон вернуть центральному банку Афганистана принадлежащие ему средства, а также заявили, что США должны прекратить применять колониалистские методы в отношении суверенных государств.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на американский Минфин сообщило, что Вашингтон переведет в швейцарский трастовый фонд 3,5 миллиарда долларов из замороженных активов афганского центробанка. Указывалось, что средства якобы пойдут на восстановление экономики Афганистана, при этом финансирование будет происходить в обход находящихся у власти талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у народа Афганистана деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам. Так он прокомментировал ее выступление на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, где она утверждала, что Россия якобы вносит недостаточный вклад в финансирование на восстановление Афганистана. По словам Небензи, такое заявление является циничным.