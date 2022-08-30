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Политика

01:56

Небензя упрекнул США за призыв "скинуться" на восстановление Афганистана

политика

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у народа Афганистана деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.

Томас-Гринфилд на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций утверждала, что Россия якобы вносит недостаточный вклад в финансирование восстановления Афганистана. По словам Небензи, такое заявление является циничным.

"Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. <...> Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух", – приводит слова российского дипломата ТАСС.

Небензя подчеркнул, что вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, Соединенные Штаты упрекают Россию в том, что она якобы не хочет платить по счетам. Политик также подчеркнул, что РФ всегда помогала и будет помогать Афганистану. Он рекомендовал американской стороне сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу, который находится на грани выживания после 20-летней "бессмысленной оккупации" Соединенными Штатами.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне назвали неприемлемым удержание США принадлежащих Кабулу финансовых средств. В дипведомстве отмечали, что население Афганистана переживает социально-экономический кризис, а действия американской администрации усугубляют страдания афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в стране.

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