Обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США – Путин

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США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по восстановлению Афганистана. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

"По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье двадцатилетнее присутствие и привело эту страну к критической черте", – подчеркнул президент РФ.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа 2021 года талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.