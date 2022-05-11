США готовы нанести удары по Афганистану в случае возникновения угрозы – Пентагон

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США внимательно следят за ситуацией в Афганистане и готовы нанести по нему удар в случае выявления угроз собственной безопасности, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана", – сказал генерал в ходе выступления в Палате представителей.
Милли подчеркнул, что Вашингтон намерен не допустить того, чтобы Афганистан вновь стал базой для организации террористического удара по континентальной части Соединенных Штатов.
"Мы привержены обеспечению того, чтобы это никогда не случилось опять", – добавил он.
В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.
15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.
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