Пентагон потребовал от Киева контроля за поставляемым оружием

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Власти США требуют от Украины отчетов о том, как и где используется передаваемое Киеву оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, представители американского военного ведомства еженедельно обсуждают данный вопрос с украинскими коллегами.

"Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. – Прим. ред.) Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент", – сказал Остин в ходе выступления в Палате представителей.

Он отметил, что Киев поставлен в известность о необходимости контроля за размещением американского вооружения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.