Украина обратилась к США за противокорабельными ракетами и РСЗО

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Украина запросила у администрации США противокорабельные ракеты, беспилотники с большой дальностью полета и РСЗО, сообщает RT со ссылкой на члена палаты представителей Соединенных Штатов Джейсона Кроу.

Он пояснил, что Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации конгресса, а она передала ее американскому лидеру Джо Байдену. По словам Кроу, Киев нуждается в противокорабельных ракетах наземного базирования. Также Украина хочет получить подходящие для многократного применения беспилотники с большой дальностью полета и РСЗО Himars.

Ранее Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

