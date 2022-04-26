Аккредитация дипломата от талибов не означает признание правительства Афганистана – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выдача аккредитации в Москве дипломату от движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) не означает официальное признание Россией правительства в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы действительно аккредитовали одного дипломата, которого уже направили в Москву для работы в посольстве новые власти – движение "Талибан". Это не означает официального дипломатического признания", – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Сергей Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана. По его словам, международное сообщество должно поощрять шаги, направленные на официальное признание новых властей ООН и всеми его участниками.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства. В настоящий момент в стране действует новое правительство.