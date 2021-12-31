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Политика

09:08

Лавров назвал условия для признания Россией талибов

власть политика

Фото: ТАСС/AP Photo/Mohammad Asif Khan

Официальное признание Россией талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) будет зависеть от выполнения обещаний Афганистаном и решения мирового сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Министр иностранных дел подчеркнул, что пока говорить о признании правительства движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) преждевременно.

"Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее – когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории", – отметил Лавров.

По его словам, после этого вместе с остальными членами мирового сообщества можно будет двигаться в сторону исключения движения из санкционных списков ООН.

При этом Лавров напомнил, что Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Он отметил, что сейчас особенно актуальным становится оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана. Лавров напомнил, что Россия также помогла афганским студентам продолжить обучение в РФ.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства. В настоящий момент в стране действует новое правительство.

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