В МИД рассказали о желании ряда государств восстановить посольства в Кабуле

Фото: ТАСС/Ahmad Massoud
Германия думает над возобновлением работы посольства в Кабуле, собираются это сделать и некоторые другие страны, заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы слышим, что Германия, назначившая посла туда уже, тоже смотрит на то, как бы возобновить работу своего диппредставительства", – отметил Кабулов.
Он уточнил, что все государства, обеспокоенные обстановкой в Афганистане, должны иметь представительства на месте, чтобы напрямую разговаривать с руководством Афганистана.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства.
7 сентября представители движения озвучили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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