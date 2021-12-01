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Политика

02:58

Делегация США провела переговоры с представителями движения "Талибан"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Межведомственная делегация Соединенных Штатов и представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) провели переговоры в Катаре. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

"Специальный представитель по Афганистану Томас Уэст 29–30 ноября возглавил межведомственную делегацию высокого уровня <...> на переговорах по вопросам, представляющим национальный интерес, с высокопоставленными представителями "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и технократическими профессионалами в Дохе", – сообщил Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации) подтвердили, что территория Афганистана не станет использоваться для появления угроз другим странам.

На переговорах члены делегации США также выразили обеспокоенность по вопросу присутствия в Афганистане группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в РФ). При этом американские власти подтвердили приверженность продолжению поставок гуманитарной помощи для афганского населения.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения сообщили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Позднее талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана.

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