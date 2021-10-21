"Талибан" должен выстроить отношения со всеми политическими группами – Путин

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Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ) должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в государстве, заявил Владимир Путин на Валдайском форуме, сообщает РИА Новости.

"Тот же самый Талибан (запрещено в РФ) должен все-таки выстроить взаимоотношения со всеми этническими и религиозными группами, со всеми политическими организациями, общественными организациями", – заявил российский лидер, отвечая на вопрос об обстановке в Афганистане.

Ранее Владимир Путин допустил возможность исключения движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ) из числа террористических организаций.

Однако он уточнил, что такое решение должно приниматься на уровне ООН. По мнению российского лидера, сейчас мировое сообщество постепенно подходит к исключению движения из числа террористических.