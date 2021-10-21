Путин допустил возможность исключения "Талибана" из числа террористических движений

Фото: AP/TASS/Rahmat Gul
Владимир Путин допустил возможность исключения движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ) из числа террористических организаций. Однако он уточнил, что такое решение должно приниматься на уровне ООН.
"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас безусловно ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", – подчеркнул Путин.
По мнению российского лидера, сейчас мировое сообщество постепенно подходит к исключению движения из числа террористических.
"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", – отметил президент, подчеркнув, что Москва сотрудничает с представителями "Талибана" и находится с ними в контакте.
Накануне делегация талибов прибыла в Москву на переговоры по Афганистану. В рамках встречи Московского формата обсудили вопросы военно-политической обстановки в стране, гуманитарного содействия и формирования инклюзивного правительства.
Состав нового правительства Афганистана был объявлен 7 сентября. Премьер-министром страны был назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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