Талибы прибыли в Москву на переговоры по Афганистану

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В Москву прибыла делегация запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" на переговоры по Афганистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Хайрулла Хайрхах.

Талибы также не исключили проведения двусторонних переговоров после "Московского формата", в котором примут участие представители 10 стран, делегация талибов с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На переговорах планируется обсудить вопросы военно-политической обстановки в Афганистане, гуманитарного содействия и формирования инклюзивного правительства.

Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

