Путин заявил, что торопиться с официальным признанием талибов не нужно

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Владимир Путин заявил, что с признанием талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) торопиться не нужно.

"Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", – заявил российский лидер в ходе выступления на Совете глав стран СНГ.

Ранее сообщалось, что представители организации "Талибан" посетят Москву для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

До этого талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.