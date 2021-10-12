Матвиенко допустила возможность сотрудничества с талибами

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила возможность сотрудничества международного сообщества с запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан" с учетом положения афганских женщин.

"Всех, в первую очередь женщин беспокоит дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. У нас есть основания для тревоги. Я полагаю, что мировое, международное сообщество будет рассматривать вопросы возможного дальнейшего сотрудничества с талибами с учетом в том числе положения женщин в Афганистане", – сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

В начале сентября представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" обязали женщин, получающих образование в вузах Афганистана, носить на занятиях никаб.

В объемном документе, которое выпустило управление образования, члены движения приказали, чтобы занятия со студентками проводили только женщины. В случае, если преподавательниц по необходимым предметам нет, то их могут заменить "старики" с хорошей репутацией.

