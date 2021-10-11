Талибы заявили о планах возобновить прямые авиарейсы между Афганистаном и РФ

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Захватившая власть Афганистана запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан" рассчитывает на скорое возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил представитель движения, замминистра информации и культуры временного правительства Забихулла Муджахид.

"Мы планируем возобновить международное авиасообщение из кабульского аэропорта, в том числе в Россию", – сказал Муджахид ТАСС.

Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

