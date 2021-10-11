Талибы могут отозвать сотрудников посольства Афганистана в Москве

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Сотрудников посольства Афганистана в Москве может отозвать захватившая власть этой страны запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан". Об этом в интервью ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

"Это должно решить министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан". Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны", – сказал он.

Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

