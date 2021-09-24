Талибы попросили Россию помочь со снятием санкций ООН и восстановлением Афганистана

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Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) обратилось к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

По мнению спикера, Россия имеет потенциал стать посредником между новым правительством Афганистана и членами ООН.

"Мы просим ее (России. – Прим. ред.) содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны, – заявил Муджахид в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.