Талибы попросили Россию помочь со снятием санкций ООН и восстановлением Афганистана

Фото: AP/TASS/Mohammad Asif Khan
Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) обратилось к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
По мнению спикера, Россия имеет потенциал стать посредником между новым правительством Афганистана и членами ООН.
"Мы просим ее (России. – Прим. ред.) содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны, – заявил Муджахид в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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