В регионах Афганистана закрыли все офисы министерства мира

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Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) закрыли все офисы министерства мира Афганистана в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

"Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена", – заявил глава отделения ведомства провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай.

Специалист подчеркнул, что бамианское отделение не работает с воскресенья, 12 сентября. Из здания вывезли оборудование, в здании базируются представители "Талибана".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства.