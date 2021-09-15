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В мире

15 сентября, 23:29

В регионах Афганистана закрыли все офисы министерства мира

за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Wali Sabawoon

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) закрыли все офисы министерства мира Афганистана в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

"Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена", – заявил глава отделения ведомства провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай.

Специалист подчеркнул, что бамианское отделение не работает с воскресенья, 12 сентября. Из здания вывезли оборудование, в здании базируются представители "Талибана".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства.

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