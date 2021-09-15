В регионах Афганистана закрыли все офисы министерства мира

15 сентября, 23:29
Фото: ТАСС/AP/Wali Sabawoon
Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) закрыли все офисы министерства мира Афганистана в регионах. Об этом сообщает ТАСС.
"Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена", – заявил глава отделения ведомства провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай.
Специалист подчеркнул, что бамианское отделение не работает с воскресенья, 12 сентября. Из здания вывезли оборудование, в здании базируются представители "Талибана".
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства.
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