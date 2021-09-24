Талибы захотели привлечь российские инвестиции в Афганистан

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Россия наряду с другими странами могла бы начать реализовывать свои экономические проекты в Афганистане и направлять в страну инвестиции. Об этом заявил замминистра культуры и информации временного афганского правительства Забиулла Муджахид.

"Россия в том числе может помочь своими экономическими, торговыми и инвестиционными проектами в Афганистане и в других экономических вопросах. Турция может помочь нам с образованием", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) обратилось к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.