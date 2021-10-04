РФ не собирается ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов – МИД

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Россия пока не собирается ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с признанной в РФ террористической организации "Талибан". Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги движения талибов у власти, в частности по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей", – цитирует Кабулова РИА Новости.

Ранее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.