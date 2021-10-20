Участники Московского формата выступили за создание инклюзивного кабмина в Афганистане

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Участники встречи Московского формата по Афганистану подчеркнули важность формирования инклюзивного правительства в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"В ходе заседания обсуждены перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане. Подчеркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны, как ключевого шага на пути продвижения межафганского национального примирения", – говорится в сообщении.

Ранее участники заседания поддержали необходимость разморозки финансовых средств для правительства талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

Состав нового правительства Афганистана был объявлен 7 сентября. Премьер-министром страны был назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

