Участники заседания по Афганистану поддержали разморозку активов страны

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Участники встречи Московского формата по Афганистану поддержали необходимость разморозки финансовых средств для правительства талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом заявил глава третьего политдепартамента МИД Афганистана Закир Джалали.

"Это была очень хорошая встреча в очень позитивной атмосфере. "Исламский эмират Афганистан" ценит и приветствует эту инициативу российской стороны. Все участвовавшие страны поддержали разморозку активов афганского Центрального банка, которые принадлежат народу Афганистана и не должны связываться с политическими делами", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что все стороны выступили за тесное взаимодействие с новыми властями в Кабуле.

Делегация талибов прибыла в Москву на переговоры по Афганистану 20 октября. Они должны были обсудить вопросы военно-политической обстановки в стране, гуманитарного содействия и формирования инклюзивного правительства.

