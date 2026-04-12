12 апреля, 09:59

Культура

Умер британский актер Джон Нолан

Фото: Getty Images/WireImage/Noam Galai

Британский актер Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета Herald.

Артист ушел из жизни 11 апреля. При этом иных подробностей издание не раскрывает.

Нолан родился 22 мая 1938 года в Британии. Он учился в лондонской британской театральной школе Drama Centr. Актер дебютировал в кино в 1967 году.

До этого он служил в театре, в том числе выступал в "Роял-Корт" и сыграл важные роли в постановках Королевской шекспировской труппы. Наибольшую известность актер получил благодаря ролям в фильмах "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Дюнкерк" и "Дюна: Пророчество". Всего Нолан снялся в 40 кинокартинах.

Он также являлся дядей британского режиссера, обладателя двух премий "Оскар" Кристофера Нолана и сценариста Джонатана Нолана.

культураза рубежом

