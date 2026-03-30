Умерла американская актриса Мэри Бет Херт

Американская актриса Мэри Бет Херт, известная по фильмам "Интерьеры" и "Мир по Гарпу", скончалась в США в возрасте 79 лет. Об этом пишет журнал The Variety.

Артистка ушла из жизни в субботу, 28 марта, в пансионате, расположенном в Джерси-Сити, Нью-Джерси. Предположительно, причиной летального исхода стали последствия болезни Альцгеймера, выявленной у Херт в 2015 году.

"Она была актрисой, супругой, сестрой, матерью, тетей, другом, и она исполняла эти роли изящно и с добродушной свирепостью. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами", – следует из совместного заявления ее дочери Молли и супруга, сценариста и режиссера Пола Шредера.

Мэри Бет Херт появилась на свет 26 сентября 1946 года в Айове. Она начала свой творческий путь на театральных подмостках Бродвея, где ее игра была отмечена сразу тремя номинациями на премию "Тони".

Широкую известность ей принесли роли в кино, в частности, в картине Вуди Аллена "Интерьеры" и фильме "Мир по Гарпу" Джорджа Рой Хилла, где она сыграла вместе с Робином Уильямсом.