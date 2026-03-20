ТАСС: жена Басилашвили Мшанская умерла из-за обширного инфаркта

Музыкальный редактор Ленинградского телевидения, автор телепрограммы "Царская ложа" Галина Мшанская ушла из жизни из-за обширного инфаркта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение журналистки.

"Она последнее время много болела, а ночью у нее произошел обширный инфаркт, и ее не стало", – сказал собеседник агентства.

О смерти Мшанской стало известно 20 марта. Ей был 91 год. Соболезнования в связи с утратой уже выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

СМИ сообщили, что журналистку похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге 23 марта. Место и время прощания пока уточняются.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Петербурге. После окончания школы она связала свою жизнь с культурной сферой, в частности, работала на советском телевидении музыкальным редактором.

Телеведущая была замужем за народным артистом СССР Олегом Басилашвили. Вместе они прожили более 60 лет. В браке у них родились две дочери.