20 марта, 15:19

Жену Басилашвили Мшанскую похоронят в Санкт-Петербурге 23 марта

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Музыкального редактора Ленинградского телевидения, автора популярной телепрограммы "Царская ложа" Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге 23 марта. Об этом ТАСС рассказал источник из окружения журналистки.

"Это было ее личной просьбой, там также упокоены ее родители", – сказал собеседник агентства, добавив, что место и время прощания пока уточняются.

О смерти Мшанской стало известно 20 марта. Ей был 91 год. Причина смерти не называется. Соболезнования в связи с утратой уже выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы она связала свою жизнь с культурной сферой, в частности, работала на советском телевидении музыкальным редактором.

Кроме того, она была автором и ведущей программы "Царская ложа", посвященной культурной жизни Петербурга. Передача оказалась популярной и выходила за пределами региона.

Телеведущая была замужем за народным артистом СССР Олегом Басилашвили. Вместе они прожили более 60 лет. В браке у них родились две дочери.

