Актер из "Игры престолов" Майкл Патрик умер в возрасте 35 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/michaelpatrick314

Ирландский актер и сценарист Майкл Патрик, известный по роли в сериале "Игра престолов", скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на People.

В феврале 2023 года у артиста диагностировали неизлечимое заболевание двигательного нейрона, которое приводит к постепенной утрате контроля над движениями. За 10 дней до своей кончины он был доставлен в хоспис в Северной Ирландии, где в результате ушел из жизни.

"Мик был вдохновением для всех, кто имел счастье с ним соприкоснуться, не только в последние годы его болезни, но и каждый день его жизни. Радость, изобилие духа, заразительный смех", – высказалась жена актера Наоми Шихан.

Зрителям Патрик запомнился не только благодаря роли в шоу, снятом по циклу романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Его фильмография включает такие проекты, как "Голкипер" (2018), "Криптон" (2018–2019), "Голубые огни" (2023). При этом последнее появление актера на экране состоялось в сериале "Этот город" (2024).

Значительных успехов артист добился и на театральной сцене. В частности, он исполнил роль Ричарда III в одноименном спектакле. Причем на сцену Патрик выходил, будучи в инвалидном кресле, в связи с чем постановка была адаптирована под его потребности. За эту работу актер был удостоен престижной британской награды.