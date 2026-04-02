Умер "русский голос" Мэтта Деймона Сергей Быстрицкий

Актер Сергей Быстрицкий, известный как "русский голос" американского артиста Мэтта Дэймона, скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Артист ушел из жизни в среду, 1 апреля. Причины смерти не разглашаются.

Быстрицкий родился 12 июня 1963 года в Москве. Изначально он планировал связать свою жизнь с точными науками, окончил школу с математическим уклоном и поступил на завод-втуз при ЗИЛ.

Однако вскоре будущий актер понял, что его призвание – быть артистом, из-за чего перешел на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), попав в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Вуз Быстрицкий окончил в 1986 году, однако в кино дебютировал еще во время студенчества. В 1979-м он появился в главной роли в фильме "Неоконченный урок".

Всего он успел сняться в более чем 40 лентах, включая сериалы. Одними из самых знаковых стали картины "Наследство", "Даниил – князь Галицкий", "Утреннее шоссе", "Из жизни Федора Кузькина", "Охота на единорога", "Час оборотня", "Карьер", "Подземелье ведьм", "Сообщница", "Каменская. Шестерки умирают первыми", "Ундина 2: На гребне волны", "Апостол" и "Амазонки".

В 2006 году артист впервые попробовал себя в режиссуре, поставив фильм "Смерть по завещанию". Позже он снял такие проекты, как "Осенний детектив", "Белая ворона", "Отражение", "Непутевая невестка", "Любимые женщины Казановы" и "Букет примирения".

Однако сильнее всего зрителям Быстрицкий запомнился как актер дубляжа. В частности, он подарил свой голос Дэймону в фильмах "Интерстеллар", "Марсианин", "Форд против Феррари", "Джейсон Борн" и "Идентификация Борна". Также он озвучивал Фрэнка Уэлкера в мультфильмах серии "Скуби-Ду", Марка Уолберга в картинах "Все деньги мира", "Третий лишний" и "Контрабанда".

Одной из самых значимых работ артиста стало озвучивание Чендлера из культового сериала "Друзья", которого играл Мэттью Перри, ушедший из жизни в 2023 году.