Актер из "Улицы разбитых фонарей" Николай Соловьев умер в возрасте 66 лет

Фото: кадр из сериала "Высокие ставки"; режиссеры – Богдан Дробязко, Максим Бриус; производство – Триикс Медиа

Актер сериала "Улица разбитых фонарей-16", заслуженный артист России Николай Соловьев скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Причина смерти не называется.

"Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Соловьева и скорбит о его уходе. О дате и времени прощания с артистом сообщим дополнительно", – говорится на сайте.

Соловьев родился в марте 1960 года. Окончив Новосибирское театральное училище, он продолжил учебу на факультете кинодраматургии Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

За годы карьеры Соловьев исполнил более 70 ролей в спектаклях. В частности, он играл в постановках по произведениям Горького, Володина, Чехова, Гумилева, Толстого и Шекспира.

"Каждая роль артиста становилась настоящим событием не только для поклонников театра, но и для всего театрального сообщества города Новосибирска", – подчеркнула пресс-служба.

Одной театральной сценой актер не ограничивался. Он также был режиссером-постановщиком 9 спектаклей в НГДТ, сыграл более чем в 10 фильмах и, будучи обладателем блестящих вокальных данных, создавал музыкальные коллективы.