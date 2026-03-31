31 марта, 22:31
Актер из "Улицы разбитых фонарей" Николай Соловьев умер в возрасте 66 лет
Актер сериала "Улица разбитых фонарей-16", заслуженный артист России Николай Соловьев скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Причина смерти не называется.
"Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Соловьева и скорбит о его уходе. О дате и времени прощания с артистом сообщим дополнительно", – говорится на сайте.
Соловьев родился в марте 1960 года. Окончив Новосибирское театральное училище, он продолжил учебу на факультете кинодраматургии Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.
За годы карьеры Соловьев исполнил более 70 ролей в спектаклях. В частности, он играл в постановках по произведениям Горького, Володина, Чехова, Гумилева, Толстого и Шекспира.
"Каждая роль артиста становилась настоящим событием не только для поклонников театра, но и для всего театрального сообщества города Новосибирска", – подчеркнула пресс-служба.
Одной театральной сценой актер не ограничивался. Он также был режиссером-постановщиком 9 спектаклей в НГДТ, сыграл более чем в 10 фильмах и, будучи обладателем блестящих вокальных данных, создавал музыкальные коллективы.