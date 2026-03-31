Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 22:31

Культура

Актер из "Улицы разбитых фонарей" Николай Соловьев умер в возрасте 66 лет

Фото: кадр из сериала "Высокие ставки"; режиссеры – Богдан Дробязко, Максим Бриус; производство – Триикс Медиа

Актер сериала "Улица разбитых фонарей-16", заслуженный артист России Николай Соловьев скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Причина смерти не называется.

"Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Соловьева и скорбит о его уходе. О дате и времени прощания с артистом сообщим дополнительно", – говорится на сайте.

Соловьев родился в марте 1960 года. Окончив Новосибирское театральное училище, он продолжил учебу на факультете кинодраматургии Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

За годы карьеры Соловьев исполнил более 70 ролей в спектаклях. В частности, он играл в постановках по произведениям Горького, Володина, Чехова, Гумилева, Толстого и Шекспира.

"Каждая роль артиста становилась настоящим событием не только для поклонников театра, но и для всего театрального сообщества города Новосибирска", – подчеркнула пресс-служба.

Одной театральной сценой актер не ограничивался. Он также был режиссером-постановщиком 9 спектаклей в НГДТ, сыграл более чем в 10 фильмах и, будучи обладателем блестящих вокальных данных, создавал музыкальные коллективы.

Читайте также


культура

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика