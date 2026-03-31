Заслуженного артиста РФ Складчикова похоронили на Хованском кладбище

Заслуженного артиста России Петра Складчикова похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Перед церемонией состоялось прощание, местом для которого был выбран Государственный академический Малый театр, где актер проработал более 50 лет.

На траурном мероприятии присутствовали близкие, друзья и коллеги артистка, директор театра Тамара Михайлова и главный режиссер, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Уточняется, что гроб с телом Складчикова выносили из культурного учреждения под аплодисменты.

О смерти артиста стало известно 26 марта. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. К этому привело онкологическое заболевание.

За всю свою карьеру Складчиков исполнил свыше 90 ролей в театре, в том числе архимандрита Кирилла в спектакле "Царь Борис", отца-игумена в "Князе Серебряном", Иова и Дионисия в представлении "Царь Федор Иоаннович" и многих других. Кроме того, творческое портфолио актера включает порядка 20 фильмов и сериалов. Одними из самых известных являются "Мы из джаза", "Золотой теленок", "Тайна Снежной Королевы" и "Анна Каренина. История Вронского".