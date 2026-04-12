Губернатор Бали отверг обвинения в предвзятом отношении к россиянам

Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости опроверг выдвинутые против него обвинения в предвзятом отношении к гражданам РФ.

В 2023 году Костер потребовал, чтобы индонезийские власти прекратили выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии. Это было связано якобы с плохим поведением туристов, прибывающих из РФ и Украины. На фоне этого в СМИ сообщили о выдвинутых против губернатора Бали обвинениях в дискриминации граждан этих двух стран.

"Я не смотрю на это так, будто плохо себя ведут на Бали именно русские, и не делаю такого вывода", – указал Костер.

По его словам, подобных подход применяется и по отношению к гражданам любой другой страны, в том числе к европейцам и гражданам Австралии.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что на острове Бали и прилегающих территориях проживают порядка 35 тысяч граждан России. По его словам, генконсульство России в Денпасаре активно помогает соотечественникам в различных проблемных ситуациях в пределах своего консульского округа.

При этом учреждение пока не наделено полномочиями по совершению полноценных консульских действий. Для получения официальных консульских услуг россиянам по-прежнему необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь предусмотренный законодательством спектр помощи.

