12 апреля, 09:15

Туризм

Губернатор Бали отверг обвинения в предвзятом отношении к россиянам

Фото: 123RF.com/biggabig

Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости опроверг выдвинутые против него обвинения в предвзятом отношении к гражданам РФ.

В 2023 году Костер потребовал, чтобы индонезийские власти прекратили выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии. Это было связано якобы с плохим поведением туристов, прибывающих из РФ и Украины. На фоне этого в СМИ сообщили о выдвинутых против губернатора Бали обвинениях в дискриминации граждан этих двух стран.

"Я не смотрю на это так, будто плохо себя ведут на Бали именно русские, и не делаю такого вывода", – указал Костер.

По его словам, подобных подход применяется и по отношению к гражданам любой другой страны, в том числе к европейцам и гражданам Австралии.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что на острове Бали и прилегающих территориях проживают порядка 35 тысяч граждан России. По его словам, генконсульство России в Денпасаре активно помогает соотечественникам в различных проблемных ситуациях в пределах своего консульского округа.

При этом учреждение пока не наделено полномочиями по совершению полноценных консульских действий. Для получения официальных консульских услуг россиянам по-прежнему необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь предусмотренный законодательством спектр помощи.

Читайте также


Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

