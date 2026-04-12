Музей космонавтики остается одним из самых любимых у москвичей – Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что 45 лет назад заработал Музей космонавтики, который стал одним из самых любимых у жителей столицы.

По словам мэра, одну из крупнейших научно-технических экспозиций России посетили в 2025-м более 770 тысяч раз. Там представлено свыше 110 тысяч экспонатов, в том числе подлинные спускаемые аппараты космического корабля "Союз" и первый искусственный спутник Земли. В прошлом году была также организована историческая передвижная выставка музея на МКС.

Помимо этого, 8 лет назад был открыт Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, который посетили уже более 4,1 миллиона человек. Там можно увидеть свыше 120 образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий и более 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов.

Кроме того, в школах, дворцах и центрах творчества открыто примерно 300 кружков по астрономии, где занимаются свыше 5 тысяч детей. Благодаря этому с начала текущего учебного года воспитанники Московского дворца пионеров сделали 12 астрономических открытий.

При поддержке "Роскосмоса" в 16 образовательных учреждениях функционируют космические инженерные классы, в рамках которых 600 старшеклассников проходят предпрофессиональную подготовку. Они проводят астрономические исследования и работают в вузах-партнерах над инженерно-технологическими проектами, которые позволят изучить космос. Несмотря на то, что дети еще учатся в школах, они уже осваивают в колледжах профессию чертежников-конструкторов.

Также организуются экскурсии на ракетно-космические предприятия, в том числе на научно-производственные объединения "Молния" и "Геофизика-Космос", а также в Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова.

Параллельно осуществляется подготовка столичных школьников к олимпиадам по астрономии. Дети уже попадают в числе победителей. Например, осенью 2025 года московские ученики получили 6 золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии, а в конце прошлого года завоевали три золотые и три серебряные медали на Международной астрономической олимпиаде.

"Столица многое делает для развития космической отрасли – в промышленности, образовании и культуре", – добавил Собянин.

Ранее гостей и жителей столицы приглашали принять участие в Неделе космоса, которая проводится до 12 апреля в павильоне "Макет Москвы". Программа мероприятия, разработанная, по его словам, совместно с Центром "Космонавтика и авиация", рассчитана на посетителей всех возрастов.

Например, каждый день гостей будут ждать в 12:40, 15:40 и 18:40 на космическую викторину. Участники смогут проверить свои знания и получить памятные призы за правильные ответы. Не менее интересная программа ждет и детей. Ее откроет мастер-класс по созданию космического панно в павильоне № 58 Музея славянской письменности "Слово".

